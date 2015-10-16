«شؤون الحرمين» تنشئ وحدة المتابعة والتنسيق النسائي

أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحدة جديدة تحت مسمى (المتابعة والتنسيق النسائي) ترتبط تنظيمياً بالإدارة العامة للتوجيه النسائي بالمسجد الحرام.

أوضحت ذلك مديرة إدارة التوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام د. فاطمة بن زيد الرشود.وأضافت أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد بن ناصر الخزيم، وبما يكفل «بإذن الله» تقديم أفضل الخدمات لزائرات المسجد الحرام وتحقيقً تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.وأشارت الرشود أن وحدة (المتابعة والتنسيق النسائي) تكون مكملة لما تقوم به الإدارة العامة للمتابعة من أدوار ومهام من خلال الجولات الميدانية ورفع التقارير بذلك، وملاحظة حالات الخلل ومن ثم العمل فوراً على تصحيحها وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية وتفعيل مبدأ العمل بروح الفريق الواحد.