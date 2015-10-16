أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

لولوة الفيصل تطلق أكبر ورشة بيئية موجهة للمرأة والطفل في جدة.. الأسبوع المقبل

Google+ Print
لولوة الفيصل تطلق أكبر ورشة بيئية موجهة للمرأة والطفل في جدة.. الأسبوع المقبل لولوة الفيصل تطلق أكبر ورشة بيئية موجهة للمرأة والطفل في جدة.. الأسبوع المقبل

    تطلق صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل -نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت- بحضور أمين جدة د. هاني أبو راس وألف مشارك الأربعاء المقبل، أول ورشة بيئية على مستوى العالم موجهة للمرأة والطفل تحت شعار "نحو منزل صحي بيئي" التي تعد أكبرَ حدث بيئي على مستوى المملكة والشرق الأوسط والعالم تشهده مدينة جدة في فندق حياة بارك وتستمر 4 أيام.

وتعد الورشة البيئة مرآة تعكس الواقع المعاش بإيجابياته وسلبياته، إضافة إلى أن البيئة النظيفة عنوان المجتمع المتحضر، والنظافة عنصر مهم في حياة الفرد والمجتمع.

وأعلنت اللجنة العليا لورشة العمل البيئي أن الدخول مجانا لكافة فئات وشرائح المجتمع في إطار سعي جمعية البيئة تحقيق الأهداف المنوطة بالمحافظة على البيئة، كما تتضمن الورشة 13 محورا يضم أكثر من 55 ورقة عمل تستهدف طلاب وطالبات في المراحل العمرية الأولى إلى جانب المؤسسات التعليمية من المعلمين والمعلمات.

وتعمل ورشة العمل البيئية الأولى على استهداف الأطفال والذين يمثلون 31 في المئة من عدد السكان يتابعون لأول مرة فعاليات كوكب الأرض، إحدى الفعاليات التي تقام لأول مرة.

وأعلنت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس عن ارتفاع تكاليف التلوث البيئي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على دراسات صادرة من منظمات عالمية، وبنسبة لا تقل عن 10% من الناتج القومي لكل دولة خليجية بما فيها المملكة وبشكل سنوي، ويصل إجمالي التكاليف السنوية إلى أكثر من 40 مليار ريال وأنه، ووفقا لهذه الدراسات الاقتصادية فإنها تنبئ بأن مؤشرات الاستهلاك متزايدة للموارد الطبيعية نتيجة تتزايد عدد السكان وتراجع إنتاج الموارد الغذائية.

وأضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى جاهدة وبشكل استمراري إلى التقليل من الخسائر الاقتصادية المترتبة عن تكاليف التلوث، وكذلك معالجته وفق خطط مشتركة للتقليل، هدفها الرئيسي التقليل من خسائر الموارد الطبيعية وضرورة المحافظة عليها للأجيال الحالية والمقبلة، ولفتت إلى عدم وجود قاعدة بيانات يستطيع الخبراء تقدير اقتصاديات البيئة كونها عالية جداً، بينما تنظر الحكومات الخليجية بجدية إلى البيئة في أن تكون موردا بدلاً من أن تكون مستهلكا للاقتصاد، مع ضرورة تفعيل نظام البحث العلمي فلابد أن يستغل وتستغل البحوث الموجودة بتطبيقها على أرض الواقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020