الرئيس الفرنسى: التدخل الروسى فى سوريا "لن ينقذ بشار الأسد"

اعتبر الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند ليل الخميس الجمعة ان التدخل العسكرى الروسى فى سوريا "لن ينقذ" الرئيس السورى بشار الأسد مع اقراره بانه قد "يرسخ النظام".

وقال خلال مؤتمر صحافى فى ختام قمة اوروبية فى بروكسل ان "التدخل الروسى قد يرسخ النظام ولكن لن ينقذ بشار" مضيفا انه يجب "التحرك باقصى سرعة ممكنة نحو عملية انتقالية سياسية" فى سوريا.

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