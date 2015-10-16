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السجن عشر سنوات لتكفيري.. وتسعاً لمواطن يؤلب الرأي العام ضد الدولة

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السجن عشر سنوات لتكفيري.. وتسعاً لمواطن يؤلب الرأي العام ضد الدولة السجن عشر سنوات لتكفيري.. وتسعاً لمواطن يؤلب الرأي العام ضد الدولة

    أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الخميس حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم سعودي بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره ولاة الأمر وهيئة كبار العلماء.

وجاءت إدانة المتهم، الذي سبق أن حكمت المحكمة عليه في قضية سابقه بالسجن 23 عاماً في ال25/1/1436ه، بتكفيره لقطاعات الدولة العسكرية، ومن عمل في المحكمة الجزائية المتخصصة، وإصراره على ذلك في المجلس الشرعي، وإصراره على الإساءة لولاة الأمر وللمحكمة، والطعن في نزاهة القضاة.

وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته الأولى، وإذا انتهت محكوميته في القضيتين ولا زال مصراً على منهجه التكفيري فيسجن حتى يموت أو يتوب.

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