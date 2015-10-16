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خادم الحرمين يستعرض مع مدير عام منظمة التجارة الموضوعات المشتركة

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خادم الحرمين يستعرض مع مدير عام منظمة التجارة الموضوعات المشتركة خادم الحرمين يستعرض مع مدير عام منظمة التجارة الموضوعات المشتركة

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة امس، معالي مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

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