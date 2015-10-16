مش بس عينيه ضيقة..5 علامات تعرف منها الطفل المنغولى

الطفل المنغولى هو طفل أصيب بمرض جينى ثلاثى الكروموسوم، وهو ما يعمل على التأثير على قدراته وطبيعته.

ويعتقد البعض خطأ أن الطفل المنغولى لا تظهر على جسمه أية علامات تؤكد إصابته سوى صغر حجم عينيه وضيقها، وعلى العكس توضح الدكتورة مى إسماعيل الطبيبة النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، أن الطفل المنغولى تظهر عليه الكثير من العلامات التى تؤكد إصابته بالمتلازمة "داون"، وهذه العلامات تجعل الأهل أكثر دراية بمدى إصابة طفلهم من عدمها.

بعض العلامات التى تؤكد أن الطفل منغولى

وأوضحت مى أن الطفل المنغولى تظهر عليه الكثير من العلامات بخلاف شكل عينيه المعروف، ومنها:

- أنف الطفل المنغولى مسطحة أو مفلطحة كما أن حجمها شديد الصغر مقارنة بالأطفال غير المصابين بالمتلازمة

- حجم رأس بعض الأطفال المنغوليين غير متناسق مع جسدهم، فهو فى الغالب صغير الحجم قليلا عن الطبيعى.

- أذنه صغيرة الحجم، ويسهل ملاحظتها منذ الولادة فهى صغيرة الحجم بالنسبة للجسم ككل مقارنة بالأطفال غير المصابين بالمتلازمة.

- عيون الطفل المنغولى مائلة للاتجاه العلوى والخارجى، فى حين ثبات الزوايا الداخلية لها.

>- أيدى الطفل المنغولى مربعتين، ويوجد خط واحد بكل كف