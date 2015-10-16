احشيها أو عالج العصب..فكر كويس قبل ما تخلع ضروسك عشان ماتندمش

يضطر الكثيرون لخلع أسنانهم بسبب تعرضها للتسوس، ولا يدركون كم الأضرار الصحية المنتظرة نتيجة فقدان الفم للأسنان، ومنها اضطرابات الجهاز الهضمى.

حول ذلك يقول دكتور وائل هندى، أخصائى علاج وتجميل الأسنان، يتعرض الكثيرون لخلع أسنانهم نتيجة لعدة أسباب ومنها تسوس الأسنان وتعرضها للكسر والخلع.

ويستكمل د. وائل قائلا "يساهم فقدان الفم لإحدى الأسنان فى حدوث ثأثيرات كبيرة على الأسنان المجاورة، حيث تتحرك فى اتجاهات غير اتجاهها الصحيح مما ينتج عنه تغير النظام السليم لأسنان الفم".

>ويتابع د. وائل قائلا "يؤثر خلع الأسنان والضروس على عملية مضغ الطعام أثناء تناوله، مما يؤثر على عملية الهضم، وبالتالى إصابة الأشخاص باضطرابات الجهاز الهضمى".

لذلك ينصح د. وائل يجب على الأشخاص قبل اتخاذ قرار خلع الضرس إلا فى الحالات القصوى، حيث يمكنه اللجوء إلى وسائل علاجية للأسنان مثل حشو العصب للحفاظ على بقاء الأسنان.