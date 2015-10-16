الحلل التيفال المخدوشة خطر على صحتك.. اعرف إزاى تتجنب أضرارها

"التيفال" من أهم أنواع الأوانى التى تستخدمها البيوت المصرية، حيث تتميز بسهولة التنظيف، ولذلك يفضلها الكثيرات من ربات البيوت.

ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يجده، فبالرغم من مميزات الأوانى التيفال إلا أنها قد تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان فى حالة إساءة استخدامها، حيث تصنع من مادة يطلق عليها "التيفلون" وهذه المادة تستخدم فى صناعة أرصفة الشوارع، وهذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن الأوانى المصنوعة من التيفال قد تشكل خطرا كبيرا على صحة الأشخاص لأنها يمكن أن تكون سامة ومسرطنة، ويصبح هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم بسبب تناولهم للأطعمة المطهية فيها، وكما أنها تتسبب فى الإصابة بالتسمم الغذائى فى حالة تعرضها للخدش.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض النصائح، للحفاظ على صحتك والحد من التعرض للإصابة بالسرطان بسبب الأوانى المصنوعة من التيفال، ومنها:

>1- لا تستعملها أكثر من 6 أشهر

>2- تخلص منها فى حالة تعرضها للخدش

>3- تجنب وضعها بالقرب من الماء البارد وهى ساخنة

>4- تعرضها للنار كثيرا يتسبب فى إصابتك بالأمراض