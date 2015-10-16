تجديد حبس عاطل 15 يومًا لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بالدرب الأحمر.

وكانت نيابة الدرب الأحمر قد أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة الدرب الأحمر.

وتمكن الرائد حازم المصرى، معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط "إسلام.ع.م"، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام، واعترف المتهم بحيازته بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة.