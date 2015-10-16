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#في_القمة – 5 أرقام ' أول مرة ' للأهلي أمام الزمالك

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#في_القمة – 5 أرقام ' أول مرة ' للأهلي أمام الزمالك #في_القمة – 5 أرقام ' أول مرة ' للأهلي أمام الزمالك

5 أرقام نجح الأهلي في تحقيقها لأول مرة أمام الزمالك بعدما تغلب عليه في المباراة التي جمعت بينهما على لقب كأس السوبر يوم الخميس.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ويرصد FilGoal.com 5 أرقام حققها الأهلي لأول مرة أمام الزمالك.

مؤمن يفك النحس

منذ انتقال مؤمن زكريا للأهلي قادما من إنبي بعد انتهاء إعارته للزمالك لم ينجح في الفوز مع الفريق الأحمر بأي بطولة، حيث خسر لقب الدوري والكأس لصالح الزمالك.

ونجح مؤمن بالفوز بأول بطولة له مع الأهلي بعدما توج بالسوبر وعلى حساب الزمالك نفسه بل واستطاع أن يسجل هدفا في مرمى فريقه السابق.

زيزو يغرد

واجه المدير الفني للأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الزمالك من على مقعد المدير الفني أربع مرات هُزم في واحدة فقط، وتعادل في ثلاث مواجهات، ولم يفز مطلقا.

واستطاع زيزو أن يحقق فوزه الأول على الزمالك لأول مرة كمدرب وذلك في كأس السوبر، وذلك بعدما تعادل معه سلبيا بدون أهداف حينما تولى المسؤولية في وقت سابق خلفا لحسام البدري.

ليلة السعيد

منذ انتقال عبد الله السعيد للأهلي قادما من الإسماعيلي لم يعرف لاعب الفريق الأحمر مطلقا طعم زيارة شباك الغريم التقليدي لناديه.

وخلال لقاء السوبر نجح السعيد في كسر تلك العقدة التي لازمته بقميص الأهلي ليسجل هدفين في شباك الزمالك.

حجازي أول انتصار

حينما كان أحمد حجازي لاعبا في صفوف الإسماعيلي لم يواجه الزمالك مطلقا، فخلال ثلاث مرات التقى فيها الفريقين، كان المدافع إما خارج القائمة أو يلعب مع المصري سواء الشباب أو الأوليمبي.

وواجه لاعب فيورنتينا السابق الزمالك لأول مرة وكان ذلك في مشاركته الأولى مع الأهلي وقدم مستوى جيد وحقق انتصارا لأول مرة في مسيرته على الفريق الأبيض.

الأهلي يعادل الزمالك

التقى الأهلي والزمالك خارج طوال تاريخهم في المباريات الرسمية مرة واحدة فقط كانت في السوبر الإفريقي عام 1994 وتغلب الفريق الأبيض على منافسه الأحمر بهدف دون رد وأقيمت المباراة في جنوب إفريقيا.

وفي الإمارات استطاع الأهلي أن يثأر من هزيمته خارج الديار ويفوز على غريمه التقليدي ليتعادل معه في عدد مرات الفوز بعيدا عن مصر.

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فيديو اليوم السابع

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