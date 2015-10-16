إخماد حريق فى شقة سكنية بمنطقة الزمالك

سيطر رجال الدفاع المدنى بالقاهرة ، على حريق نشب مساء اليوم الخميس داخل شقة سكنية فى الزمالك بدون وقوع اى اصابات ، حيث تم منع امتداد النيران الى باقى الطوابق السكنية .إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إخطارا باندلاع النيران داخل شقة سكنية فى شارع المعهد السويسرى بالزمالك، فدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى و تم السيطرة على الحريق
تلقى اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إخطارا باندلاع النيران داخل شقة سكنية فى شارع المعهد السويسرى بالزمالك، فدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى و تم السيطرة على الحريق
>و فى انتظار المعمل الجنائى لتقدير الخسائر الناجمة عنه .