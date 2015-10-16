محمد حمودة ينشر إعلانا تحذيريا من التعامل مع ممدوح محمد يوسف منفذ مشروع سيتى لايف

نشر الدكتور محمد مصطفى حمود المحامى بالنقض، إعلانا تحذيريا وكيلا عن هلال شوقى هلال وأخوته الشريك بشركة سيتى لايف للإنشاء والتعمير بالسيوف، الإسكندرية، بإنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشريك ممدوح محمد يوسف القائم بالأعمال والمنفذ للمشروع لارتكابه العديد من المخالفات فى إدارة الشركة ومخالفته لعقد الشراكة والاتفاق المؤرخ فى 1/ 6/ 2009.

وحذر حمودة، العملاء من التعامل مع الشريك ممدوح يوسف على، على أى تعاقد أو حجز أو دفع أقساط لوحدات المشروع، كما يحذر من التعاقد على أى وحدات سكنية بالمشروع بالأدوار المخالفة والمشيدة على أسطح العمارات التسعة المكونة للمشروع، حيث صدر عدد 57 قرار إزالة لهذه الأدوار وتم البدء فى الإزالة بتاريخ 19/9/ 2015، وجارى استكمال هذه القرارات.



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