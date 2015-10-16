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مرشحة بالقليوبية: فوز مصر بعضوية مجلس الأمن يؤكد نجاح الرئيس

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مرشحة بالقليوبية: فوز مصر بعضوية مجلس الأمن يؤكد نجاح الرئيس مرشحة بالقليوبية: فوز مصر بعضوية مجلس الأمن يؤكد نجاح الرئيس
هنأت سولاف حسين مصطفى درويش، مرشحة قائمة فى حب بالقليوبية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بمناسبة فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، بما يعكس مدى التقدير الذى تحظى به مصر بين المجتمع الدولى، الذى يدرك دورها ودور قياداتها السياسية الواعية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين وإعلاء مبادئ الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إيجاد حلول سياسية للصراعات والنزاعات الداخلية فى العديد من دول المنطقة، وتعبئة الجهود الدولية لمواجهة كل مظاهر العنف والإرهاب التى أصبحت خطر يهدد العالم بأسره.

وأكدت مرشحة قائمة فى حب مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن أمر جدير بالاهتمام ويعد اعترافًا دوليًا صريحًا بأن مصر تتمتع بقدر كبير من الثقة بين دول العالم، ويعود ذلك إلى مواقفها المعروفة فى التصدى للإرهاب الدولى ودورها الفعال فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية والأفريقية بشكل خاص.

وأشارت سولاف درويش، إلى أن مصر تتحرك خلال الفترة الماضية بخطى ثابتة بما يليق بمكانتها وثقلها الدولى فى المنطقة والعالم، وستكون خير معبرعن الأمل وطموحات شعوب أفريقيا والمنطقة نحو الاستقرار والأمن والتقدم والبناء.

وأضافت مرشحة قائمة فى حب مصر، أن "حصولنا على هذه العضوية سيعود بالنفع على دول المنطقة بأكملها، ويعيد لنا مجدنا الإقليمى السابق، ويمثل طفرة لسياسة مصر الخارجية، ويؤكد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة وضع مصر الدولى وهيبتها وريادتها الأقليمية وتقوية العلاقات بيننا وبين دول العالم".
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