مرشحة بالقليوبية: فوز مصر بعضوية مجلس الأمن يؤكد نجاح الرئيس

وأكدت مرشحة قائمة فى حب مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن أمر جدير بالاهتمام ويعد اعترافًا دوليًا صريحًا بأن مصر تتمتع بقدر كبير من الثقة بين دول العالم، ويعود ذلك إلى مواقفها المعروفة فى التصدى للإرهاب الدولى ودورها الفعال فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية والأفريقية بشكل خاص.
وأشارت سولاف درويش، إلى أن مصر تتحرك خلال الفترة الماضية بخطى ثابتة بما يليق بمكانتها وثقلها الدولى فى المنطقة والعالم، وستكون خير معبرعن الأمل وطموحات شعوب أفريقيا والمنطقة نحو الاستقرار والأمن والتقدم والبناء.
وأضافت مرشحة قائمة فى حب مصر، أن "حصولنا على هذه العضوية سيعود بالنفع على دول المنطقة بأكملها، ويعيد لنا مجدنا الإقليمى السابق، ويمثل طفرة لسياسة مصر الخارجية، ويؤكد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة وضع مصر الدولى وهيبتها وريادتها الأقليمية وتقوية العلاقات بيننا وبين دول العالم".
>