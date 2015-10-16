أحمد هريدى يتصدر المشهد الانتخابى بالدائرة السادسة بسوهاج

يحظى النائب السابق العمدة أحمد هريدى محمود مرشح حزب الشعب الجمهورى عن الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج، بتأييد واسع من أهالى وعائلات مركز ومدينة طهطا، وذلك فى آخر جولاته الانتخابية قبل بداية فترة الصمت الانتخابى، المقرر لها الجمعة.

يخوض العمدة هريدى الماراثون الانتخابى برصيد عال من الثقة والمصداقية، وإنجازات متواصلة حققها على مدار سنوات طويلة، لعب دورا هاما فى إنهاء عدد من الخصومات الثأرية، وله علاقات بعائلات طهطا وقراها ما يؤهله لخوض جولة الإعادة بارتياح تام هذا فضلاً عن الكتلة التصويتية التى يحظى بها فى مسقط رأسه جزيرة الخزاندارية.

وصفه أهالى دائرته بالمحنك ورجل المرحلة المقبلة بجدارة، وذلك نظرًا لعمله الخدمى المتواصل وتحمله لتبعاته ومسئولياته حيث يسعى المرشح جاهدا لخدمة أبناء الدائرة، معلنًا الحرب على الفساد والفقر والمرض والبطالة ببرنامج انتخابى مدروس.

ومن جانبه عبر العمدة أحمد هريدى محمود عن سعادته البالغة بالتفاف أهالى الدائرة حوله، متعهدًا ببذل قصارى جهده من أجل إرضاء طموحات شباب وأهالى الدائرة.

مضيفًا أن طهطا تمتلك من الإمكانيات التنموية والبشرية، ما يؤهلها بأن تكون أحد أفضل مدن الجمهورية، ولكن سوء التخطيط وإهدار الموارد والفساد هو المسئول عن معاناة قاطنيها، منوهًا أنها الآن فى حاجة ملحة لفكر مبدع بشأن كيفية تعظيم الاستفادة من قدراتها التنموية والبشرية واستثمارها بشكل لائق يرضى طموحات أبنائها.