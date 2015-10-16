محافظ أسوان يقرر توصيل خط مياه مستقل لاستئناف الدراسة بـ"كلابشة الجديدة"

قرر اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، توصيل خط مياه جديد لمجمع مدارس قرية كلابشة الجديدة ضمن قرى مشروع العون الغذائى على نفقة المحافظة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية والقضاء على ظاهرة انقطاع المياه المستمر بالخط القديم المتهالك، والذى كان يسبب معاناة لطلاب المجمع المدرسى، بجانب تحمل المحافظة لكل مصروفات الكتب المدرسية لجميع الطلاب فى مدارس قرى المشروع الثلاثة للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة المقيمة بهذه القرى.

وكشفت جولة محافظ أسوان المفاجئة لقرى العون الغذائى، عن تعطل الدراسة والعملية التعليمية بمجميع المدارس بكلابشة الجديدة نتيجة انقطاع مياه الشرب عنها.

فيما وجه مصطفى يسرى، مدير عام التربية والتعليم بسرعة إيفاد لجنة من المديرية لرصد جميع مشكلات المدرسة تمهيداً لحلها، بالإضافة إلى معاينة استراحات المدرسين القائمين على العملية التعليمية لرفع كفاءتها لتوفير مكان ملائم ومناسب لإقامتهم وتخفيف معاناة الانتقال يوميا من مدينة أسوان إلى المدرسة والتى تضم 12 فصلا دراسيا لجميع مراحل التعليم الأساسى بإجمالى 100 طالب وطالبة.

وخلال اللقاء الشعبى، وعد محافظ أسوان، أهالى قرى العون الغذائى، بمخاطبة وزير الزراعة لإيفاد لجنة فنية من الوزارة للتفتيش على المشروع ومتابعة سير العمل به خاصة بعد شكوى أهالى قرى مشروع العون الغذائى من تقاعس المسئولين بالمشروع وعدم الالتحام مع المنتفعين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها أولا بأول قبل تفاقمها، بجانب بطء العمل فى مرافق وخدمات المشروع وهو ما دفع الأهالى لتقديم بلاغات ضد القائمين عليه للنيابة الإدارية منذ شهر ونصف ومازالت أعمال التحقيق مستمرة حتى اليوم.

كما وافق المحافظ، على نقل كل أدوات ومعدات المشروع وتسليمها للجمعيات الزراعية بالقرى الثلاثة ليكون الأهالى هم المسئولين عن تشغيلها وصيانتها تحت إشراف مباشر من مديرية الزراعة بالمحافظة وذلك لضمان سير أعمال الرى والزراعة بالأراضى المستهدفة بالمشروع والتى تعتبر مصدر الرزق الوحيد للأسر المقيمة به.

كما وجه المحافظ مدير عام الزراعة، بتوفير الأسمدة الكمياوية المقررة لكل مزارع بالقرى الثلاثة طبقاً للحصص المخصصة لكل منهم ، مع ضرورة قيام بعض المتنفعين بتقنين أوضاعهم وتوفير مستندات الحيازة الزراعية اللازمة لضمان تسلمهم حصتهم المقررة من الأسمدة بالشكل المطلوب.

وكلف محافظ أسوان مدير عام الصحة، بمضاعفة عدد القوافل الطبية التى تزور القرى الثلاثة بحيث تكون هناك قافلة شاملة كل التخصصات الطبية اللازمة لإجراء الكشوفات والفحوصات والتحاليل اللازمة، بجانب صرف الأدوية لتقديمها للأهالى بحيث يتم تنظيم القافلة كل شهرين لتحقيق الاستفادة السريعة للأهالى وتوفير الخدمة الصحية الكاملة لهم، مشددا على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة الوحدات الصحية الثلاثة بالمشروع وحل مشكلاتها وتوفير جميع الأدوية والأمصال اللازمة بكميات مناسبة، خاصة أمصال العقارب والثعابين والحيوانات الضالة وأيضا التيتانوس بهدف ضمان تقديم خدمة صحية بجودة عالية وبمستوى راقى للأهالى المقيمين بهذه القرى، بالإضافة إلى إنشاء مكتب صحى تابع لمكتب صحة أسوان لخدمة أهالى المشروع وتخفيف معاناتهم فى التوجه لأسوان للحصول على شهادات الميلاد والوفاة.

كما وجه المحافظ مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة بتوفير سيارة إسعاف مجهزة بالوحدة الصحية لمواجهة أى حالات طارئة يتعرض لها الأهالى بقرى المشروع، مشيرا إلى قيام مديرية التموين بأسوان بناء على مطالب أهالى القرى بإنهاء إجراءات فصل البطاقات التموينية من محل إقامتهم بالمحافظات المختلفة ونقلها إلى أسوان لضمان حصولهم على مستحقاتهم كاملة من الخبز المدعم وكل السلع التموينية الأخرى.

ووجه مصطفى يسرى أيضاً بمخاطبة مسئولى الصندوق الاجتماعى لتبنى تدعيم مشروع النقل بالقرى الثلاثة لزيادة عدد وسائل المواصلات المؤدية لها.



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