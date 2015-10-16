وزيرا التخطيط والتضامن يفتتحان غدا مؤتمر المشروعات الصغيرة بالإسكندرية

تقيم جمعية سيدات أعمال الإسكندرية مؤتمرها السنوى السادس "يوم سيدة الأعمال" غدًا السبت، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرى ومنظمة العمل الدولية وعديد من المؤسسات العالمية مثل "جيتس" الألمانية، و"يونيليفر"، وسيدات أعمال ألمانيا وتونس، ولبنان بأحد فنادق الإسكندرية.

وتفتتح المؤتمر، وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية، والشيخة حصة سعد العبد الله آل صباح، رئيسة مجلس سيدات أعمال العرب وسفيرة الجمعيات العالمية بالشرق الأوسط، بمشاركة وفود من أوروبا والوطن العربى ومصر.

ويأتى المؤتمر هذا العام تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة قوة اقتصادية واعدة"، لمناقشة التحديات التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والعالم، والمبادرات التى يتخذها القطاعين العام والخاص لدعم والنهوض بتلك المشروعات، والتى من شأنها تأسيس بنية اقتصادية قوية لبلادها، وكذلك يتطرق المؤتمر إلى المسئولية الاجتماعية للشركات، من خلال فكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جمعية سيدات أعمال الإسكندرية أُسِسَت عام 1998 كأول جمعية من نوعها والوحيدة فى محافظة الإسكندرية، والتى تهدف لبناء قدرات سيدات الأعمال وإدماجهن فى سوق العمل عن طريق التدريب، ورفع الوعى وتوعية المجتمع لتغيير المفاهيم السائدة حول عمل المرأة ودورها الاقتصادى.