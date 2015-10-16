مرشح مستقل بطنطا: "الصحة والشباب والتعليم" أهم أولويات برنامجى الانتخابى

أكد الدكتور ياسر الجندى النائب السابق بدائرة طنطا والمرشح مستقل لانتخابات مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا، أنه يولى الصحة والتعليم والشباب أولوية فى برنامجه الانتخابى.

وأشار ياسر الجندى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه عمل وكيلا للجنة الصحة فى برلمان 2010 ولديه خطط عديدة للعمل على النهوض بمنظومة الصحة وعلاج غير القادرين وسرعة استصدار قانون التأمين الصحى لعلاج غير القادرين على نفقة التأمين الصحى، واصفًا الصحة بأنها "الكنز الأساسى للمواطن المصرى، وأنها من أهم الأولويات لدى الدولة حاليًا".

وأضاف، أنه سيعمل جاهدًا على زيادة ميزانية الصحة والنهوض بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة، لتقديم خدمة طبية متميزة إلى جانب النهوض بالعملية التعليمية، لأن التعليم والصحة وجهان لعملة واحدة ويكملان بعضهما.

وتابع أنه وضع الشباب فى أهمية أولوياته، لأن الشباب هم أمل الوطن ومستقبله ولابد من وضعهم فى مكانهم الصحيح للنهوض بالوطن.