كاميرا في الجول – طاهر يتحدث لجماهير الأهلي عن بيسيرو ومرتضى منصور

رسالة أبو ظبي - أمير عبد الحليم

عقد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع جماهير ناديه في الفندق الذي يقيم به فور التتويج بكأس السوبر على حساب الزمالك.

وكان الأهلي قد توج بكأس السوبر التاسع في تاريخه عقب تغلبه على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وحرصت الجماهير على سؤال طاهر حول المدير الفني الجديد للفريق جوزيه بيسيرو، بالإضافة لعلاقته بنظيره في الزمالك مرتضى منصور.

ورد طاهر قائلا:"بيسيرو ليس أي مدرب هو مدير فني جيدا جدا".

وواصل"لا داعي للحديث عن أي طرف آخر نحن الآن فريق متوج ببطولة فدعونا نحتفل بأنفسنا اليوم".

في الوقت ذاته عقد طاهر جلسة أخرى مع الصحفيين المتواجدين بالإمارات وتحدث مؤكدا أنه لم يكن هناك أي معركة بين الأهلي والزمالك قائلا:"لم يكن لدي معركة مع مرتضى منصور، ولم يكن الأهلي داخل معركة مع الزمالك".

وعن هتافات جمهور الأهلي ضد الزمالك"بالفعل الجمهور تجاوز وما قمت به هو إنني طالبتهم بتشجيع ناديهم فقط وهو ما أرغب في رؤيته دائما".

وأتم"لا أفرق بين أولتراس أو جمهور عادي كل من يدخل مدرج لتشجيع النادي هو ينتمي للأهلي".

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