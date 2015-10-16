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مقتل 42 من مليشيات الحوثى وصالح بمواجهات مع المقاومة وقصف التحالف

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مقتل 42 من مليشيات الحوثى وصالح بمواجهات مع المقاومة وقصف التحالف مقتل 42 من مليشيات الحوثى وصالح بمواجهات مع المقاومة وقصف التحالف
أفادت مصادر من المقاومة الشعبية، مساء اليوم الخميس، بمقتل 42 من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح، وجرح 25 آخرين جراء قصف طيران التحالف العربى، والمواجهات التى دارت معهم بمحافظة تعز (256كم) جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر ، بأن طيران التحالف قصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى غرفة عمليات تابعة لهم بمنطقة الجند وبداخل سور اللواء 22 شرق تعز.

وأوضحت المصادر، أن المقاومة حررت مقر العسكرى المجاور لمنزل لصالح ومنطقة الأحيوق بمديرية الوازعية غرب تعز، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح أسفرت عن مقتل اثنين من رجال المقاومة وجرح 10 آخرين.

فى سياق آخر، قال إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممى إلى اليمن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الأمم المتحدة ستتبنى محادثات سلام بين جميع الأطراف نهاية الشهر الجاري، دون أن يعطى مزيدا من التفاصيل.

وكان ولد الشيخ قد ذكر فى تصريح سابق" أن الاوضاع فى اليمن مرشحة لبلوغ مراحل الخطورة خلال فترة قياسية، ما لم تتم العودة السريعة إلى سبيل محادثات السلام كخيار بديل ووحيد لإنقاذ هذا البلد وشعبه".
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مصر 365

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