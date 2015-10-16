الصليب الأحمر يقدم شحنة مساعدات طارئة لوزارة الصحة الفلسطينية

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شحنة مساعدات طارئة لمستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، بقيمة 230 ألف شيكل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفى اليوم الخميس، أن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس قدم شحنة من المساعدات الطارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية التي تُسْتَخْدَم في أقسام الطوارئ، حيث جرى تسليم الشحنة في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية المركزية في نابلس، وتقدر قيمة المساعدات المقدمة حوالى 60 الف دولار أمريكى.

وقال وزير الصحة الفلسطينى الدكتور جواد عواد إن الشحنة سيتم توزيعها لجميع مستشفيات المحافظات الشمالية، مثمناً دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في دعم المستشفيات الفلسطينية، التي استجابت منذ اللحظة الأولى لنداء الوزارة بتلبية بعض الاحتياجات الطارئة لمستشفيات الوزارة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اطلقت نداء لكافة المؤسسات الدولية والأممية مع بداية التصعيد الاسرائيلي؛ للمساعدة في تلبية بعض الاحتياجات الملحة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.