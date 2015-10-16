وزيرا خارجية السعودية ونظيره التركى: لا دور لـ"بشار الأسد" فى سوريا

قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن بلاده متفقة مع تركيا، على عدم وجود دور للرئيس السورى، بشار الأسد، ضمن الحل فى سوريا وعلى دعم المعارضة.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده الجبير اليوم الخميس، مع نظيره التركى، فريدون سينيرلى أوغلو، فى العاصمة التركية أنقرة، عقب لقاء ثنائى بينهما، بحسب وكالة الاناضول.

وأكد الوزير السعودى: "أهمية التوصل إلى حل سياسى فى سوريا، وتطبيق القرارات التى تم الاتفاق عليها فى جنيف"، مشيراً أنه بحث مع سينيرلى أوغلو، الأوضاع فى المنطقة، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجبير، أن السعودية وتركيا تلعبان دوراً كبيراً فى إرساء السلام فى المنطقة، وإن تقوية العلاقات بينهما، يصب فى مصلحة باقى دول المنطقة.

بدوره قال سينيرلى أوغلو، إن روسيا ترتكب خطأً كبيراً فى سورية، وما تفعله لن يؤدى إلا إلى تأخر خروج سورية من الفوضى التى تعانى منها، فيما أكد أن بلاده ستدعم المطالب المشروعة للمعارضة السورية إلى النهاية.

وأشار الى أنه بحث مع الجبير، المرحلة الانتقالية والخطوات الواجب اتخاذها، من أجل التوصل لحل سياسى فى سورية.

وأضاف أن، هدفنا الرئيسى هو إرساء السلام والاستقرار والرفاه فى المنطقة بشكل عام، وسورية بشكل خاص. وأكد أن البلدين سيستمران فى العمل معاً من أجل استقرار وأمن المنطقة.