الأردن يهنئ مصر انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولى

هنأ الأردن، على لسان الناطق الرسمى باسم الحكومة وزير الدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومنى ، مساء اليوم الخميس ، مصر (قيادة وحكومة وشعبا) بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى .

وقال الناطق الأردني، لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان "نبارك لمصر الشقيقة هذا الانتخاب المستحق والذى يدل على تقدير العالم لدورها الذى طالما أكد الأردن على أنها عامل استقرار إقليمى مفصلى ".

وأضاف "ندرك تماما الإضافة الكبيرة التى ستجلبها مصر لمجلس الأمن الذى يعد أرفع منبر أمنى دولى ".

وتابع المومنى "نثق فى الدور الذى ستقوم به مصر من خلال هذا المنبر الدولى خاصة فى ظل هذا المنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة ومن أجل إعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم السامية التى توافقت عليها الحضارة الإنسانية".

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا وأوروجواى أعضاء غير دائمين لمجلس الأمن للعامين 2016 و2017 ، وذلك خلفا للأردن وشيلى وليتوانيا ونيجيريا وتشاد والتى تنتهى فترتها مع نهاية هذا العام.

وتعد هذه هى المرة السادسة التى يتم فيها انتخاب مصر عضوا غير دائم فى مجلس الأمن عن الاتحاد الإفريقى ؛ وذلك بعد غياب 20 عاما عن عضوية المجلس.