صحف الخليج تبرز فوز مصر بعضوية مجلس الأمن الدولى لعامين مقبلين

أبرزت الصحف العربية، فوز مصر بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة لعامي 2016 و2017 وانتخاب اليابان واوكرانيا واوروجواى والسنغال أعضاء فى مجلس الأمن الدولى .

وقالت جريدة الوسط البحيريبنية ، وصحيفة الراى الكويتية، إن الجمعية العامة شهدت اليوم تصويت الدول الأعضاء على عضوية الخمس دول التى ترشحت كل واحدة منهم ممثلة عن منطقة معينة.

وأجرى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدنماركى موجن يكيتوفت، الانتخابات للأعضاء الخمسة غير الدائمين فى مجلس الأمن ليحلوا محل تشاد وتشيلى ونيجيريا والأردن وليتوانيا المنتهية ولايتهم.

وحصلت مصر على 179 صوتا فيما حصلت السنغال 187 صوتا واليابان على 184 صوتا وأوروجواى 185 صوتا وأوكرانيا 177 صوتا.

وسيشغل الأعضاء غير الدائمين الجدد فى مجلس الأمن مقاعدهم فى 1 يناير عام 2016 ليخلفوا دول "تشاد ونيجيريا وتشيلى وليتوانيا والأردن"، التى تنتهى ولاياتها بنهاية العام الجارى، بينما تبقى إسبانيا وأنجولا وماليزيا ونيوزيلندا وفنزويلا فى مجلس الأمن حتى نهاية العام المقبل.

وأشارت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، إلى أن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، التقى بسفراء الدول الافريقية لحشد التأييد لترشيح مصر، مشددا على التزام مصر خلال عضيتها القادمة بالمجلس بالدفاع عن القضايا والمصالح الافريقية.

يذكر أنه يتم تجديد الأعضاء الخمسة فى مجلس الأمن على أسس إقليمية، ويضم مجلس الأمن الدولى 5 أعضاء دائمين يملكون حق النقض "الفيتو"، وهم :"الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين".



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