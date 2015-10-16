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مجلس الأمة الكويتى يهنئ مصر بفوزها بمقعد غير دائم فى مجلس الأمن

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مجلس الأمة الكويتى يهنئ مصر بفوزها بمقعد غير دائم فى مجلس الأمن مجلس الأمة الكويتى يهنئ مصر بفوزها بمقعد غير دائم فى مجلس الأمن
أكد نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى ورئيس لجنه الأخوة المصرية الكويتية مبارك الخريننج، أن فوز بمقعد غير دائم فى مجلس الأمن يؤكد أهميه الدور الذى تقوم به فى الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

وهنأ نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى، مساء اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى بمناسبة حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن.

وأعرب عن أمله أن تلعب مصر من خلال عضويتها فى مجلس الأمن فى إرساء دعائم السلام والاستقرار فى المنطقة.
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