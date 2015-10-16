حظك اليوم برج الثور السبت 17/10/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنيًّا: قد تتعرض اليوم لبعض الضغوط فى العمل ولكن لا تقلق فسوف تتحسن سريعًا، فاحرص على القيام بالمهام المطلوبة منك على أكمل وجه.

عاطفيًّا: عليك التفكير قليلاً قبل اتخاذ القرارات التى تتعلق بحياتك مع الشريك حتى لا تكون النتائج سيئة وتؤثر على العلاقة بينكما.

صحيًّا: احرص على الاهتمام بالنظافة الشخصية حيث تساعدك على الوقاية من الكثير من الأمراض، وهذا الأفضل لحالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>لديك الكثير من الصبر والإصرار على العمل، وتتوقع لك الحصول على مكافأة أو علاوة خلال هذه الفترة نظرًا للجهود الكبيرة التى تقوم بها من أجل العمل، ربما تشارك فى العديد من الأنشطة التى تأتى خارج نطاق العمل وسوف تساعدك على تحسين حالتك المادية وزيادة دخلك مما يمنحك الشعور بالراحة والاستقرار من الناحية الاجتماعية.