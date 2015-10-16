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حظك اليوم برج الجدى السبت 17/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى السبت 17/10/2015 حظك اليوم برج الجدى السبت 17/10/2015

لبرج الجدى:


>مهنيًّا: تستطيع اليوم تحقيق الكثير من المكاسب المعنوية والتى تساعدك على تعويض الخسارة التى تعرضت لها فى الفترات الماضية نتيجة العناد الذى اتخذته كوسيلة فى العمل.

عاطفيًّا: احذر من التصرفات التى تزعج الشريك فقد تتسبب فى إحداث الكثير من المشكلات التى تزيد من سوء العلاقة بينكما.

صحيًّا: قد تعانى اليوم من بعض الضغوط النفسية التى ستؤثر عليك، وهذا الأمر سيشعرك بسوء الحالة الصحية، فاحرص على استقرار حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:


>الأخبار التى تسمعها اليوم قد تجعلك مندهشًا من سماعها، وربما تشجعك على بدء الكثير من النشاطات الجديدة الفنية والإبداعية، فمصدر الإلهام بالنسبة لك فى الأعمال الجديدة قد يكون من الكتب والقصص القصيرة وبعض الصور التى تعبر عن الأمور المعنوية، وكل تلك الأشياء قد تساعدك على تقديم المزيد من الأفكار الجديدة، وسوف تندهش مما ستصنعه اليوم.

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مصر 365

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