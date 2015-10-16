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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 17/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 17/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء السبت 17/10/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيًّا: قد تكلف اليوم ببعض المهام الزائدة فى مجتال العمل تجعلك تتأخر فى الذهاب إلى البيت فى الموعد المعتاد، فحاول أن تقوم بإنجاز تلك المهام فى وقت قياسى ولا تؤجلها لوقت آخر.

عاطفيًّا: تشعر اليوم بفقدان ثقة الحبيب بسبب بعض الأخطاء التى قمت بها، فحاول أن تستعيد تلك الثقة والسيطرة على الأمور قبل فوات الأوان.
>صحيًّا: ربما تشر ببعض الاضطرابات النفسية التى تسبب لك القلق والانزعاج، تحتاج إلى الهدوء والاسترخاء حتى يزداد تدهور الحالة الصحية لديك.

توقعات علماء الفلك:


>أصحابك يعرضون عليك الذهاب معهم اليوم إلى أحد الأماكن الترفيهية حيث يخططون للقيام برحلة ما، أنت من الأشخاص الذين يحبون المغامرات لذلك فسوف تلبى رغبتهم على الفور وتذهب معهم إلى هذه الرحلة، فسوف تستمتعون معًا بقضاء الوقت الممتع.

سوف تتعرف خلال الفترة الحالية على بعض الأشخاص الجدد وربما تجد الحبيب بين هؤلاء الأشخاص، ومن الناحية العملية سوف تعود من هذه الرحلة مقدمًا على العمل بشكل جيد ولديك الكثير من الرغبة والإصرار.

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مصر 365

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