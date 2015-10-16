حظك اليوم برج الحمل السبت 17/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيًّا: أنت اليوم فى حاجة إلى إصلاح الأمور بينك وبين رئيسك فى العمل حتى تستطيع المحافظة على عملك، والاستمرار نحو تحقيق الأهداف.

عاطفيًّا: حاول أن تتمسك بالحبيب وتحافظ عليه على الرغم من المشكلات التى تواجهك فلن تتمكن من تعويضه.

صحيًّا: قد تشعر اليوم ببعض الضعف فى جسمك، لذا احرص على تناول الغذاء الجيد حتى تصبح حالتك الصحية أفضل وتتمكن من تحسين لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك:

>قد تتلقى اليوم الأخبار السارة عن أحد الأقارب الذين يعيشون بالخارج، تأتى تلك الأخبار عن طريق الإنترنت وتمنحك هذه الأخبار الشعور بالسعادة نظرًا لما بها من مفاجآت لك.

تجرى اليوم العديد من الاتصالات مع الأصدقاء وتقوم بزيارة بعض الأماكن التى كنت تتمنى الذهاب اليها منذ فترة طويلة، هذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة والاستمتاع بالوقت.

>حاول ترتيب أمورك وأولوياتك بأسلوب منطقى وحكيم، وفى ظل القيام بالمجهودات واحرص على ألا تقوم بالكثير من الجهد حتى لا تشعر بالتعب وتتأثر حالتك الصحية.