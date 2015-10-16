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حظك اليوم برج الحوت السبت 17/10/2015

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حظك اليوم برج الحوت السبت 17/10/2015 حظك اليوم برج الحوت السبت 17/10/2015

لبرج الحوت:


>مهنيًّا: حاول اليوم أن تشارك الحبيب فى المواجهات التى تحدث لك فى مجال العمل حتى تعطيه الفرصة للوقوف بجانبك ومساعدك على مواجهتها.

عاطفيًّا: أنت من الأشخاص الذين لا يحبون المجاملة، وهذا الأمر فى غاية السوء حيث تساعدك المجاملة على التقرب من الآخرين وتحسين العلاقات معهم.
>صحيًّا: احذر من أن ترهق نفسك كثيرًا من خلال القيام بالتمارين القاسية، حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك:


>تظهر أمامك اليوم العديد من الأهداف المهنية الجديدة التى تقودك إلى فعل المزيد من أجل تحقيقها، تلك الاهتمامات ربما ترتبط بأحلام الطفولة التى امتنعت عن التفكير فيها لفترة طويلة، وقد ترتبط بالفنون أو العلوم أو التكنولوجيا.

العمل لساعات طويلة قد يجعلك تشعر بالإرهاق الشديد خاصة فى نهاية اليوم، حاول تخصيص الوقت اللازم لراحتك فى الفترة المسائية حتى تتمكن من الحصول على الراحة التامة.

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مصر 365

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