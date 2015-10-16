حظك اليوم برج الدلو السبت 17/10/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنيًّا: هناك أشياء جديدة فى الطريق إليك تجلب معها المعلومات والخبرات الجديدة، فاليوم تجد فرصتك لإثبات نفسك فى مجال العمل، خاصة أن الفرصة مواتية.

عاطفيًّا: تبدأ حالتك العاطفية مع الشريك فى التحسن على الرغم من أن المشكلات التى تعمل على حلها لم تنته بعد.

صحيًّا: أحوالك الصحية غير مستقرة وغير جيدة، ولكنك سوف تشعر بالتحسن فى نهاية اليوم، احرص على الاهتمام بها لتفادى الإصابة بالأمراض.

توقعات علماء الفلك:

>المغامرات والاكتشافات هى سر السعادة التى تشعر بها فى حياتك، فسوف تساعدك الطاقة ويحفزك الحماس على مواصلة بذل الجهد لتحقيق الأهداف والطموحات التى كنت تظنها فى يوم من الأيام مجرد تخيلات.

لابد أن تتحلى بالثقة فى نفسك طالما تؤمن بأفكارك الإيجابية، ولا تنساق وراء آراء الآخرين فليس فى صالحهم أن تستمر فى مواصلة النجاح والتقدم.