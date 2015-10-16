حظك اليوم لبرج السرطان السبت 17/10/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًّا: أنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمامك، لذلك قد يحقق مشرعك الجديد نجاحًا باهرًا وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا ويدفعك إلى التقدم.

عاطفيًّا: أنت من الأشخاص المحظوظين فسوف تجد أن الحبيب يبذل الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.

صحيًّا: حاول قدر الإمكان أن تتجنب المشروبات الغازية التى تؤثر سلبيًا على صحتك، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك.

توقعات علماء الفلك:

>قد تجد اليوم فرصة جديدة للقيام بأحد الأنشطة الإضافية بعيد عن المهام التى تكلف بها فى مجال العمل، فتلك المشروعات تساعدك على ربح المال الكثير الذى يعمل على تحسين حالتك الاجتماعية.

ستفتح أمامك الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة حتى تساعدك على توسيع الآفاق المهنية، ولكن احرص على تجنب العمل لساعات طويلة دون أن تخصص وقتًا للراحة بين فترات هذا العمل، يمكن الاستعانة بجدول لتقسيم الأوقات بين العمل والراحة.