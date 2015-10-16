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حظك اليوم برج العذراء السبت 17/10/2015

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حظك اليوم برج العذراء السبت 17/10/2015 حظك اليوم برج العذراء السبت 17/10/2015

لبرج العذراء:


>مهنيًّا: قد تشعر بالإرهاق اليوم نتيجة الضغوط التى تعرضت لها فى العمل على مدار اليوم، أنت تنحتاج إلى بعض الراحة والاسترخاء وستكون على ما يرام.
>عاطفيًّا: علاقاتك الكثيرة قد تسبب لك المشاكل مع الحبيب، فاحرص على تقليلها قدر الإمكان وتوضيح الأمور له.
>صحيًّا: الراحة الجسدية والنوم الكافى هما وسيلتك للحصول على الحالة الصحية الجيدة، فحاول التقليل من السهر.

توقعات علماء الفلك:


>قد تفاجأ اليوم بمجموعة من الأشخاص فى موعد غير متوقع ليتحدثوا عن بعض المشروعات الجديدة التى يريدونك أن تشاركهم فيها نظرًا لخبراتك السابقة فى هذا المجال، وقد تمنحك هذه الفرص تطورًا كبيرًا فى مستواك المهنى وتحسين طريقة أدائك فى العمل إلى الأفضل.

لا تنتظر أن يملوا عليك الشروط والأحكام بل ابدأ أنت واطرح الاستفسارات والأسئلة التى تضمن لك الاستقرار والأرباح الكثيرة فى تلك الأعمال، وحاول ألا ترهق نفسك ولا تقم بالمجهود الشاق حتى لا يؤثر عليك، وتتمكن من المتابعة.

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مصر 365

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