حظك اليوم برج العقرب السبت 17/10/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًّا: تحدث اليوم زيارة مفاجئة من إحدى الشخصيات المهمة لمكان العمل الذى تتواجد به، لا تتوتر وحاول السيطرة على أعصابك حتى يمر عليك اليوم جيدًا بدون مشكلات.>عاطفيًّا: يحتاج الجبيب إلى أن تكون بجوارة خاصة فى هذه الأيام، حاول أن تقترب منه أكثر وتستمع إلى حديثه ولا تدع أى شىء يشغلك عنه حتى يشعر بحبك له واهتمامك ناحيته.>صحيًّا: تشعر بأن اليوم متقلب صحيًا، وربما يكون هذا اليوم غير مستقر بالمرة من الناحية الصحية، ولكنك ستشعر بالتحسن فى المساء>الأموال التى كنت تسعى للحصول عليها منذ فترة لتجسين حالتك الاجتماعية وتعديل دخلك المادى قد تتمكن من الحصول عليها اليوم، من خلال أحد المشروعات المهمة والجديدة التى بدأتها مع شركائك من الأصدقاء، يجب أن تفكر جيدًا فى كيفية استغلال هذا المبلغ، فقد يكون لديك الكثير من الأمور المهمة التى تحتاج إلى هذا المال فاسع إلى قضاء تلك حاجات والأمور المهمة قبل أن تبذره فى أشياء لا حاجة لها حاليًا.