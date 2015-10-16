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حظك اليوم لبرج القوس السبت 17/10/2015

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حظك اليوم لبرج القوس السبت 17/10/2015 حظك اليوم لبرج القوس السبت 17/10/2015

لبرج القوس:


>مهنيًّا: عليك الاهتمام بأحوالك المهنية واحرص على أخذ الأمور على محمل الجد، حتى تتمكن من الحفاظ على عملك والاستمرار نحو التقدم وإنجاز المهام.

عاطفيًّا: ربما تحدث بعض المشكلات التى تبعدك عن الحبيب لفترة ما، وهذا الأمر سوف يجعلك تشعر بالحزن الشديد، عليك أن تحاول إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب.
>صحيًّا: ربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق نتيجة قيامك بالمجهود الزائد، حاول الخصول على الراحة حتى تتمكن من استمرار العمل.

توقعات علماء الفلك :


>يجب عليك القيام بمراجعة كل الوثائق والأوراق القانونية الخاصة بالمهام التى كلفت بالقيام بها حتى تستطيع السير فى الطريق السليم وتفادى العقبات التى يمكن أن تحدث.

الفرصة التى كنت تنتظرها للقيام برحلة خاصة أو السفر إلى إحدى الأماكن قد تأتيك اليوم وسوف تساعدك الظروف والأجواء على الاستمتاع بهذه الرحلة والاستفادة منها.

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مصر 365

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