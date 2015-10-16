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حظك اليوم برج الميزان السبت 17/10/2015

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حظك اليوم برج الميزان السبت 17/10/2015 حظك اليوم برج الميزان السبت 17/10/2015

لبرج الميزان:


>مهنيًّا: تستطيع اليوم تحقيق المزيد من الإنجازات والوصول إلى الأهداف التى كنت تحلم بها، حاول أن تحافظ على هذا المستوى الجيد.

عاطفيًّا: قد تشعر بأحد الأشخاص يحاول الاقتراب منك فلا تصده، واحرص على الاقتراب منه لعلك تجد معه السعادة التى تبحث عنها طيلة الفترة الماضية.
>صحيًّا: قد تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط ما يساعدك على القيام بالكثير من المهام على غير العادة، ولكن لا ترهق نفسك أكثر من اللازم حتى لا تسوء حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:


>يجب عليك ممارسة التمارين الرياضية خاصة تمرين المشى، فلتقم مثلاً بزيارة أحد الأقارب الذين لم تذهب اليهم منذ فترة طويلة، ربما تسمع العديد من الأخبار السارة عن أحد الأشخاص المهمين فى حياتك، وعلى الرغم من أن هذه الأمور لن تغير بشكل أساسى فى حياتك العاطفية، إلا أنها ستمنحك الشعور بالسعادة.

من الناحية الصحية سوف تشعر بالتحسن الكبير فى الحالة الصحية على مدار الفترة المقبلة.

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مصر 365

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