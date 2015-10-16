حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم السبت 17/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيًّا: أنت اليوم فى حاجة إلى إصلاح الأمور بينك وبين رئيسك فى العمل حتى تستطيع المحافظة على عملك، والاستمرار نحو تحقيق الأهداف.

عاطفيًّا: حاول أن تتمسك بالحبيب وتحافظ عليه على الرغم من المشكلات التى تواجهك فلن تتمكن من تعويضه.

صحيًّا: قد تشعر اليوم ببعض الضعف فى جسمك، لذا احرص على تناول الغذاء الجيد حتى تصبح حالتك الصحية أفضل وتتمكن من تحسين لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك:

>قد تتلقى اليوم الأخبار السارة عن أحد الأقارب الذين يعيشون بالخارج، تأتى تلك الأخبار عن طريق الإنترنت وتمنحك هذه الأخبار الشعور بالسعادة نظرًا لما بها من مفاجآت لك.

تجرى اليوم العديد من الاتصالات مع الأصدقاء وتقوم بزيارة بعض الأماكن التى كنت تتمنى الذهاب اليها منذ فترة طويلة، هذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة والاستمتاع بالوقت.

>حاول ترتيب أمورك وأولوياتك بأسلوب منطقى وحكيم، وفى ظل القيام بالمجهودات واحرص على ألا تقوم بالكثير من الجهد حتى لا تشعر بالتعب وتتأثر حالتك الصحية.

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنيًّا: قد تتعرض اليوم لبعض الضغوط فى العمل ولكن لا تقلق فسوف تتحسن سريعًا، فاحرص على القيام بالمهام المطلوبة منك على أكمل وجه.

عاطفيًّا: عليك التفكير قليلاً قبل اتخاذ القرارات التى تتعلق بحياتك مع الشريك حتى لا تكون النتائج سيئة وتؤثر على العلاقة بينكما.

صحيًّا: احرص على الاهتمام بالنظافة الشخصية حيث تساعدك على الوقاية من الكثير من الأمراض، وهذا الأفضل لحالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>لديك الكثير من الصبر والإصرار على العمل، وتتوقع لك الحصول على مكافأة أو علاوة خلال هذه الفترة نظرًا للجهود الكبيرة التى تقوم بها من أجل العمل، ربما تشارك فى العديد من الأنشطة التى تأتى خارج نطاق العمل وسوف تساعدك على تحسين حالتك المادية وزيادة دخلك مما يمنحك الشعور بالراحة والاستقرار من الناحية الاجتماعية.>مهنيًّا: قد تكلف اليوم ببعض المهام الزائدة فى مجتال العمل تجعلك تتأخر فى الذهاب إلى البيت فى الموعد المعتاد، فحاول أن تقوم بإنجاز تلك المهام فى وقت قياسى ولا تؤجلها لوقت آخر.

عاطفيًّا: تشعر اليوم بفقدان ثقة الحبيب بسبب بعض الأخطاء التى قمت بها، فحاول أن تستعيد تلك الثقة والسيطرة على الأمور قبل فوات الأوان.

>صحيًّا: ربما تشر ببعض الاضطرابات النفسية التى تسبب لك القلق والانزعاج، تحتاج إلى الهدوء والاسترخاء حتى يزداد تدهور الحالة الصحية لديك.

توقعات علماء الفلك:

>أصحابك يعرضون عليك الذهاب معهم اليوم إلى أحد الأماكن الترفيهية حيث يخططون للقيام برحلة ما، أنت من الأشخاص الذين يحبون المغامرات لذلك فسوف تلبى رغبتهم على الفور وتذهب معهم إلى هذه الرحلة، فسوف تستمتعون معًا بقضاء الوقت الممتع.

سوف تتعرف خلال الفترة الحالية على بعض الأشخاص الجدد وربما تجد الحبيب بين هؤلاء الأشخاص، ومن الناحية العملية سوف تعود من هذه الرحلة مقدمًا على العمل بشكل جيد ولديك الكثير من الرغبة والإصرار.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًّا: أنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمامك، لذلك قد يحقق مشرعك الجديد نجاحًا باهرًا وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا ويدفعك إلى التقدم.

عاطفيًّا: أنت من الأشخاص المحظوظين فسوف تجد أن الحبيب يبذل الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.

صحيًّا: حاول قدر الإمكان أن تتجنب المشروبات الغازية التى تؤثر سلبيًا على صحتك، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك.

توقعات علماء الفلك:

>قد تجد اليوم فرصة جديدة للقيام بأحد الأنشطة الإضافية بعيد عن المهام التى تكلف بها فى مجال العمل، فتلك المشروعات تساعدك على ربح المال الكثير الذى يعمل على تحسين حالتك الاجتماعية.

ستفتح أمامك الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة حتى تساعدك على توسيع الآفاق المهنية، ولكن احرص على تجنب العمل لساعات طويلة دون أن تخصص وقتًا للراحة بين فترات هذا العمل، يمكن الاستعانة بجدول لتقسيم الأوقات بين العمل والراحة.

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنيًّا: حاول أن تبذل اليوم الكثير من الجهد فى مجال العمل، حتى تستطيع الحفاظ على ما وصلت إليه من نجاحات والحفاظ على تقدمك فى العمل.

عاطفيًّا: يدعوك الحبيب إلى الخروج فى نزهة لقضاء الأوقات الجميلة والممتعة التى تساعد على إصلاح الأمور بينكما، والعودة إلى استقرار العلاقة.

صحيًّا: تشعر اليوم بالتحسن فى الحالة الصحية وتميل إلى أن تحصل على الاستقرار، عليك المتابعة فى ممارسة الرياضة والأنشطة التى تنشط دورتك الدموية وتمنحك الطاقة والنشاط.

توقعات علماء الفلك:

>أنت اليوم مشغول جدًا بشكل غير عادى، فبعد انتهائك من أداء المهام ربما يدعوك الأصدقاء إلى الخروج لتناول العشاء أو الذهاب إلى النادى، حاول أن تختار ما يحلو لك بما يتناسب مع طبيعتك ومزاجك اليوم.

ركز على الأماكن التى تساعدك فى التعرف على العديد من الأشخاص الجدد، فقد تتمكن من الدخول فى بعض المشروعات الجديدة مع هؤلاء الأشخاص.

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًّا: قد تشعر بالإرهاق اليوم نتيجة الضغوط التى تعرضت لها فى العمل على مدار اليوم، أنت تنحتاج إلى بعض الراحة والاسترخاء وستكون على ما يرام.>عاطفيًّا: علاقاتك الكثيرة قد تسبب لك المشاكل مع الحبيب، فاحرص على تقليلها قدر الإمكان وتوضيح الأمور له.>صحيًّا: الراحة الجسدية والنوم الكافى هما وسيلتك للحصول على الحالة الصحية الجيدة، فحاول التقليل من السهر.>قد تفاجأ اليوم بمجموعة من الأشخاص فى موعد غير متوقع ليتحدثوا عن بعض المشروعات الجديدة التى يريدونك أن تشاركهم فيها نظرًا لخبراتك السابقة فى هذا المجال، وقد تمنحك هذه الفرص تطورًا كبيرًا فى مستواك المهنى وتحسين طريقة أدائك فى العمل إلى الأفضل.

لا تنتظر أن يملوا عليك الشروط والأحكام بل ابدأ أنت واطرح الاستفسارات والأسئلة التى تضمن لك الاستقرار والأرباح الكثيرة فى تلك الأعمال، وحاول ألا ترهق نفسك ولا تقم بالمجهود الشاق حتى لا يؤثر عليك، وتتمكن من المتابعة.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًّا: تستطيع اليوم تحقيق المزيد من الإنجازات والوصول إلى الأهداف التى كنت تحلم بها، حاول أن تحافظ على هذا المستوى الجيد.

عاطفيًّا: قد تشعر بأحد الأشخاص يحاول الاقتراب منك فلا تصده، واحرص على الاقتراب منه لعلك تجد معه السعادة التى تبحث عنها طيلة الفترة الماضية.

>صحيًّا: قد تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط ما يساعدك على القيام بالكثير من المهام على غير العادة، ولكن لا ترهق نفسك أكثر من اللازم حتى لا تسوء حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم لبرج العقرب:

>يجب عليك ممارسة التمارين الرياضية خاصة تمرين المشى، فلتقم مثلاً بزيارة أحد الأقارب الذين لم تذهب اليهم منذ فترة طويلة، ربما تسمع العديد من الأخبار السارة عن أحد الأشخاص المهمين فى حياتك، وعلى الرغم من أن هذه الأمور لن تغير بشكل أساسى فى حياتك العاطفية، إلا أنها ستمنحك الشعور بالسعادة.>من الناحية الصحية سوف تشعر بالتحسن الكبير فى الحالة الصحية على مدار الفترة المقبلة.>مهنيًّا: تحدث اليوم زيارة مفاجئة من إحدى الشخصيات المهمة لمكان العمل الذى تتواجد به، لا تتوتر وحاول السيطرة على أعصابك حتى يمر عليك اليوم جيدًا بدون مشكلات.

عاطفيًّا: يحتاج الجبيب إلى أن تكون بجوارة خاصة فى هذه الأيام، حاول أن تقترب منه أكثر وتستمع إلى حديثه ولا تدع أى شىء يشغلك عنه حتى يشعر بحبك له واهتمامك ناحيته.

صحيًّا: تشعر بأن اليوم متقلب صحيًا، وربما يكون هذا اليوم غير مستقر بالمرة من الناحية الصحية، ولكنك ستشعر بالتحسن فى المساء

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج القوس:

>الأموال التى كنت تسعى للحصول عليها منذ فترة لتجسين حالتك الاجتماعية وتعديل دخلك المادى قد تتمكن من الحصول عليها اليوم، من خلال أحد المشروعات المهمة والجديدة التى بدأتها مع شركائك من الأصدقاء، يجب أن تفكر جيدًا فى كيفية استغلال هذا المبلغ، فقد يكون لديك الكثير من الأمور المهمة التى تحتاج إلى هذا المال فاسع إلى قضاء تلك حاجات والأمور المهمة قبل أن تبذره فى أشياء لا حاجة لها حاليًا.>مهنيًّا: عليك الاهتمام بأحوالك المهنية واحرص على أخذ الأمور على محمل الجد، حتى تتمكن من الحفاظ على عملك والاستمرار نحو التقدم وإنجاز المهام.

عاطفيًّا: ربما تحدث بعض المشكلات التى تبعدك عن الحبيب لفترة ما، وهذا الأمر سوف يجعلك تشعر بالحزن الشديد، عليك أن تحاول إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب.

>صحيًّا: ربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق نتيجة قيامك بالمجهود الزائد، حاول الخصول على الراحة حتى تتمكن من استمرار العمل.

توقعات علماء الفلك :

>يجب عليك القيام بمراجعة كل الوثائق والأوراق القانونية الخاصة بالمهام التى كلفت بالقيام بها حتى تستطيع السير فى الطريق السليم وتفادى العقبات التى يمكن أن تحدث.

الفرصة التى كنت تنتظرها للقيام برحلة خاصة أو السفر إلى إحدى الأماكن قد تأتيك اليوم وسوف تساعدك الظروف والأجواء على الاستمتاع بهذه الرحلة والاستفادة منها.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>مهنيًّا: تستطيع اليوم تحقيق الكثير من المكاسب المعنوية والتى تساعدك على تعويض الخسارة التى تعرضت لها فى الفترات الماضية نتيجة العناد الذى اتخذته كوسيلة فى العمل.

عاطفيًّا: احذر من التصرفات التى تزعج الشريك فقد تتسبب فى إحداث الكثير من المشكلات التى تزيد من سوء العلاقة بينكما.

صحيًّا: قد تعانى اليوم من بعض الضغوط النفسية التى ستؤثر عليك، وهذا الأمر سيشعرك بسوء الحالة الصحية، فاحرص على استقرار حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الدلو:

>الأخبار التى تسمعها اليوم قد تجعلك مندهشًا من سماعها، وربما تشجعك على بدء الكثير من النشاطات الجديدة الفنية والإبداعية، فمصدر الإلهام بالنسبة لك فى الأعمال الجديدة قد يكون من الكتب والقصص القصيرة وبعض الصور التى تعبر عن الأمور المعنوية، وكل تلك الأشياء قد تساعدك على تقديم المزيد من الأفكار الجديدة، وسوف تندهش مما ستصنعه اليوم.>مهنيًّا: هناك أشياء جديدة فى الطريق إليك تجلب معها المعلومات والخبرات الجديدة، فاليوم تجد فرصتك لإثبات نفسك فى مجال العمل، خاصة أن الفرصة مواتية.

عاطفيًّا: تبدأ حالتك العاطفية مع الشريك فى التحسن على الرغم من أن المشكلات التى تعمل على حلها لم تنته بعد.

صحيًّا: أحوالك الصحية غير مستقرة وغير جيدة، ولكنك سوف تشعر بالتحسن فى نهاية اليوم، احرص على الاهتمام بها لتفادى الإصابة بالأمراض.

توقعات علماء الفلك:

>المغامرات والاكتشافات هى سر السعادة التى تشعر بها فى حياتك، فسوف تساعدك الطاقة ويحفزك الحماس على مواصلة بذل الجهد لتحقيق الأهداف والطموحات التى كنت تظنها فى يوم من الأيام مجرد تخيلات.

لابد أن تتحلى بالثقة فى نفسك طالما تؤمن بأفكارك الإيجابية، ولا تنساق وراء آراء الآخرين فليس فى صالحهم أن تستمر فى مواصلة النجاح والتقدم.

حظك اليوم لبرج الحوت:

>مهنيًّا: حاول اليوم أن تشارك الحبيب فى المواجهات التى تحدث لك فى مجال العمل حتى تعطيه الفرصة للوقوف بجانبك ومساعدك على مواجهتها.

عاطفيًّا: أنت من الأشخاص الذين لا يحبون المجاملة، وهذا الأمر فى غاية السوء حيث تساعدك المجاملة على التقرب من الآخرين وتحسين العلاقات معهم.

>صحيًّا: احذر من أن ترهق نفسك كثيرًا من خلال القيام بالتمارين القاسية، حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك:

>تظهر أمامك اليوم العديد من الأهداف المهنية الجديدة التى تقودك إلى فعل المزيد من أجل تحقيقها، تلك الاهتمامات ربما ترتبط بأحلام الطفولة التى امتنعت عن التفكير فيها لفترة طويلة، وقد ترتبط بالفنون أو العلوم أو التكنولوجيا.

العمل لساعات طويلة قد يجعلك تشعر بالإرهاق الشديد خاصة فى نهاية اليوم، حاول تخصيص الوقت اللازم لراحتك فى الفترة المسائية حتى تتمكن من الحصول على الراحة التامة.