انتبه.. السمنة تعرضك للإصابة بسرطان القولون والثدى

الغذاء أحد العوامل التى تساهم فى الحياة الصحية أو المرضية للإنسان، والتى تتأثر بشكل كبير بنوعية الغذاء الذى يتناوله، ومؤخرا انتشرت العديد من الأمراض بسبب الأطعمة المرشوشة وغير الصحية، والتى تؤثر على نسب الإصابة بالأمراض الخطيرة. السمنة السبب فى الإصابة بالسرطان

>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الإسراف فى تناول الأطعمة السريعة الغنية بالدهون يتسبب فى نمو الغدد الدهنية المسببة لزيادة الوزن بنسبة كبيرة، ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. سرطان الثدى والقولون يطاردك لو كنت سمينا

>وأكد استشارى السمنة والنحافة، أن الأشخاص المصابين بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بالعديد من أنواع السرطان وأهمها الثدى والقولون، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات، مؤكدة أن السمنة تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدى، وذلك بنسبة تزيد عن 30% نتيجة لتعرض الجسم للتغيرات الهرمونية. التخلص من الوزن الزائد الحل فى تقليل فرص الإصابة بالسرطان

>ولذلك يؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن القضاء على السمنة يعد من الأساسيات التى تساعدك على التخلص من التوتر والشعور بالخوف من الإصابة بالسرطان.

شبكةعيونالإخبارية

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