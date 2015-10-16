انتبه.. تدريب الطفل على التحكم بالإخراج قبل عامين يضر حالته النفسية

خلع الحفاض من أهم مراحل التطور والنمو التى يمر بها الطفل، وبالطبع تعانى الأمهات فى تلك المرحلة من صعوبة تدريبه على التحكم بعمليتى التبرز والتبول.

تتضاعف تلك المشكلة تبعا لرأى أستاذ الطب النفسى بعين شمس الدكتورة هبة عيسوى، عندما تبدأ الأم بتدريب الطفل فى سن غير ملائم عضويا ونفسيا له.

فى البداية تؤكد أن عدم اختيار السن المناسب للبدء بالتدريب كأن نبدأ مبكرا أو متأخرا، هو أمر يصعب من تلك المهمة، والسن المناسب كما حدده علماء النفس والأطباء، هو من عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام.

فتلك الفترة هى التى يكون الطفل مستعدا فيها لتلقى هذا التدريب، حيث تنمو لديه القدرة على التحكم فى عمليتى التبول والتبرز.

كما أن عضلة الانقباض والانبساط المتحكمة فى هاتين العمليتين لا تبدأ بتلقى الإشارات من المخ قبل هذا السن وذلك بالنسبة للناحية العضوية.

أما من الناحية النفسية فإن الطفل قبل العامين أو العامين ونصف تمثل عملية التبول والتبرز لا إراديا لديه نوع من المتعة والسعادة والاسترخاء، وفى حالة إجباره على التحكم فى هاتين العمليتين فإننا نفقده مصدرا هاما من مصادر الاسترخاء لديه، وهو ما يؤدى إلى إصابته فيما بعد بمشاكل نفسية قد تلازمه طوال حياته.

كذلك فمن الخطأ البدء بتلقى التدريب فى مرحلة متأخرة أى بعد عمر الثلاث سنوات لأننا بذلك لا نشجع عمل العضلة ونجعلها تصاب بنوع من الكسل وهو ما يؤدى إلى تأخر فى عملية التحكم فى التبول والتبرز.