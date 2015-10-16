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#في_القمة - كوبر: السوبر تأكيد للمستوى الرائع للكرة المصرية

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#في_القمة - كوبر: السوبر تأكيد للمستوى الرائع للكرة المصرية #في_القمة - كوبر: السوبر تأكيد للمستوى الرائع للكرة المصرية

أبدى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني سعادته بالمستوى الفني لمباراة السوبر التي جمعت بين الأهلي والزمالك على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية، مؤكدا أن مستوى المباراة يؤكد التقدم الكبير في مستوى الكرة المصرية حاليا.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بطلا للمسابقة.

وأشاد كوبر بأداء اللاعبين، والروح الرياضية العالية داخل الملعب من الجميع، باستثناء بعض اللحظات المتوقع أن تشهدها مباريات كرة القدم، مؤكداً أن ارتفاع المستوى الفني يصب في مصلحة الكرة المصرية.

وأنهى المدير الفني للمنتخب الوطني حديثه بالتأكيد أن الجماهير قدمت نموذجاً يحتذى به، متمنياً أن يرى هذا المشهد في الملاعب المصرية قريباً.

معتبرا أن المباراة تعتبر مؤشرا إيجابيا قبل الخوض في تصفيات كأس العالم الشهر القادم والمواجهتين اللتين تجمعانا مع التشادي.

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فيديو اليوم السابع

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