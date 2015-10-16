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ميدو: ما فعله رمضان صبحي «غير مقبول».. وتصرف حازم إمام «لعب شوارع»

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ميدو: ما فعله رمضان صبحي «غير مقبول».. وتصرف حازم إمام «لعب شوارع» ميدو: ما فعله رمضان صبحي «غير مقبول».. وتصرف حازم إمام «لعب شوارع»

أرشيفية

قال أحمد حسام «ميدو»، مدرب النادي الإسماعيلي، إن حركة رمضان صبحي، لاعب الأهلي، بالوقوف على الكرة، أمام نادي الزمالك، بقمة كأس السوبر بالإمارات، والتي انتهت بفوز الأهلي «3-2»، هي حركة غير مقبولة.

وعبر “ميدو” قائلاً: “عندما قام نيمار، نجم هجوم برشلونة، بالاستهزاء بلاعبي أتليتك بلباو اعترضت إسبانيا كلها على تصرفه وأقر زملاؤه بعدم قبولهم بتصرفه، وقالوا إنه لا بد أن يكون هناك احترام للمنافس»”.

وتابع: “رمضان صبحي لاعب صغير في السن وأنا ضد ذبح اللاعبين الصغار، ولكن لا يجب ان نخرج من المباراة قائلين إن حركة رمضان صبحي عادية، لأنها ليست عادية وتنم عن قلة احترام للمنافس”.

وأضاف عن تدخل حازم إمام ” إنه لا يجوز أن يقطع كل تلك المسافة بالجري من أجل التشاجر مع لاعبي الأهلي، قائلاً: إحنا مش بنلعب في الشارع”.

وأكد لاعب توتنهام وأياكس السابق، أنه يجب عقوبة حازم إمام على ذلك التصرف، معتبرًا إياه بالأكبر من خطأ رمضان صبحي.

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