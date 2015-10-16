في_القمة - عبد الوهاب: لولا اشتباك اللاعبين لخرجت المباراة مثالية

هل تعلم أن جملة من مؤمن زكريا غيرت تفكير عبد العزيز عبد الشافي زيزو أمام الزمالك وكتبت الهدف الثالث للأهلي في السوبر؟ FilGoal.com يكشف التفاصيل.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بطلا للمسابقة.

ودخل الأهلي المباراة بوليد سليمان في وسط الملعب مع تواجد رمضان صبحي كأساسي وجلس مؤمن زكريا على مقاعد البدلاء.

قبل المباراة وأثناء تفكير عبد العزيز عبد الشافي زيزو في التشكيل الأساسي والتغيرات الثلاث للأهلي ضد الزمالك كان مؤمن زكريا بعيدا عن فكر زيزو.

ويكشف FilGoal.com ما دار في كواليس الأهلي ليغير من فكر زيزو ويصنع لمؤمن زكريا دورا في المباراة. وكل ما يلي على لسان زيزو يحكيه لـFilGoal.com عقب المباراة.

"قبل المباراة مؤمن زكريا كان بعيدا عن حساباتي نوعا ما بخصوص التشكيل الأساسي والتغيرات الثلاث ضد الزمالك".

"طلبت من محمد عبد العظيم "عظيمة" وعلي ماهر الجلوس والتحدث مع مؤمن زكريا وغيره من اللاعبين التي هي بعيده عن الحسابات".

"وأثناء حديث "عظيمة" مع مؤمن زكريا قال له الأخير: أخبر زيزو إني جاهز 100% للمباراة حتى ولو سأشارك لمدة 10 دقائق فقط!".

"عندما علمت ذلك أحببت جدا رد فعل مؤمن زكريا واحترامه لقرار الجهاز الفني إلى جانب حماسه الشديد واستعداده للمباراة".

"وقتها قررت وضع مؤمن زكريا في الحسبان للدفع به في الشوط الثاني. وشعرت بسعادة كبيرة عندما سجل الهدف الثالث للأهلي".