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#في_القمة - غالي: للأسف .. تأكيد الصورة الخاطئة عن الأهلي كان يأتي من داخل الفريق

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#في_القمة - غالي: للأسف .. تأكيد الصورة الخاطئة عن الأهلي كان يأتي من داخل الفريق #في_القمة - غالي: للأسف .. تأكيد الصورة الخاطئة عن الأهلي كان يأتي من داخل الفريق

قال حسام غالي لاعب وسط الأهلي إن تتويج فريقه بكأس السوبر بالفوز على الزمالك 3-2، رد كثيرًا على الإساءة للفريق ولاعبيه.

وأضاف غالي عبر قناة (الحياة 2): "لقد سادت صورة سلبية عن الأهلي ولاعبيه في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة".

وواصل: "وللأسف .. يتم تأكيد هذه الصورة من أفراد داخل الفريق".

وأشاد غالي بمجاملة زميله عماد متعب له وإصراره على رفع الكأس، قائلاً: "هذا هو الأهلي، ومتعب لاعب كبير ومهم داخل الفريق".

وأتم: "الجماهير يجب عليها أن تعلم بأن النادي يمر بمرحلة إحلال وتجديد، سواء على مستوى فريق الكرة أو مجلس الإدارة".

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