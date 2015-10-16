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#في_القمة - رئيس الأهلي: شعرت بأننا نلعب في التتش

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#في_القمة - رئيس الأهلي: شعرت بأننا نلعب في التتش #في_القمة - رئيس الأهلي: شعرت بأننا نلعب في التتش

أشاد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بتجربة إقامة مباراة السوبر أمام الزمالك في مدينة العين الإماراتية.

وقال طاهر عبر قناة ناديه: "وجدنا حفاوة كبيرة من جميع المسئولين في الإمارات منذ وصولنا، فالتجربة رائعة للغاية".

وأضاف: "الأجواء الجماهيرية في ملعب هزاع بن زايد، جعلتني أشعر أننا نلعب المباراة في ملعب مختار التتش".

وتابع: "ملف عودة الجماهير للمدرجات من أهم الملفات التي نعمل بها، ووزير الداخلية أكد لي أنه يتمنى رؤية 70 ألف متفرج في كل مباراة".

وواصل: "الجماهير هي كيان النادي الأهلي، بدعمها الكامل للفرق على مدار تاريخه، وبدونها سنكون مثل أي نادٍ آخر".

وأتم محمود طاهر: "رسالتي لجماهير الأهلي، ساندوا فريقكم فقط، دون الإساءة لكيان كبير مثل نادي الزمالك".

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