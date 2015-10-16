في الجول يكشف – جملة مؤمن زكريا التي غيرت فكر زيزو ضد الزمالك

خسر أمامه لقب كأس مصر. وخسر لحسابه لقب الدوري المصري. ولكن في السوبر الأمور تختلف. الأهلي يفوز على الزمالك 3-2 ويفتتح موسمه بلقب السوبر.

هزاع بن زايد في الإمارات استضاف قمة السوبر بين الزمالك والأهلي في السوبر المصري.

الزمالك تقدم أولا عن طريق عمر جابر قبل أن يقلب الأهلي الطاولة بالثلاثة عن طريق عبد الله السعيد ثنائية ومؤمن زكريا هدف.

ولم ينفع هدف محمود عبد المنعم كهربا في اللحظات الأخيرة من تعديل الأمور.

الأهلي بطلا للسوبر المصري على حساب الزمالك.

البداية

الأهلي دخل المباراة بمفاجأة غير متوقعة. فدفع عبد العزيز عبد الشافي زيزو بماليك إيفونا في خط الهجوم على الرغم من تأكيد الأهلي إصابته في المران الأخير للنادي.

إيفونا لم يكن المفاجأة الوحيدة في التشكيل. وليد سليمان يعود ورمضان صبحي يشارك كأساسي ومؤمن زكريا على مقاعد البدلاء ودكة الاحتياطي بلا لاعبي وسط ملعب.

شاهد - صور جماهير جماهير الأهلي والزمالك

الزمالك أيضا دخل المباراة بتغيرات في التشكيل عن طريق جوزفالدو فيريرا. فجلس أيمن حفني على مقاعد البدلاء وشارك أحمد دويدار بجوار علي جبر في خط الدفاع.

وجلس مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء بينما خرج "بالدموع" أحمد حمودي من القائمة.

بداية حمراء وإصابة بيضاء

الأهلي دخل المباراة أسرع من الزمالك وبدأ سريعا في استغلال سرعات إيفونا وهدوء وليد سليمان والرائع حسام غالي.

وفي الدقيقة الرابعة ومن لعبة مشتركة بين عبد الله السعيد وعلي جبر تعرض الأخير لإصابة قوية.

وعلى الرغم من استمرار علي جبر في الملعب حتى الدقيقة الـ20 إلا أنه في النهاية يشارك محمد كوفي بدلا من علي جبر.

وقبل ظهرت أول الفرص من جانب الأهلي عن طريق وليد سليمان ثم قتال من الثنائي أحمد حجازي ورامي ربيعة أمام "الغاضب" باسم مرسي.

وفي الدقيقة 14 ظهرت أولى تسديدات الزمالك عن طريق معروف يوسف.

ثم ظهرت أخطر فرص اللقاء عن طريق إيفونا. ماليك من داخل المنطقة يمر بمهارة رائعة ويسدد ولكن ضعيفة في يد أحمد الشناوي. (شاهد الفيديو)

ضربة أولى

قبل الضربة الأولى أرسل عمر جابر تحذيرا قويا للأهلي فانطلق خلف أحمد فتحي ولكن شريف إكرامي ينقذ مرماه.

ولكن لم يحذر الأهلي من رسالة عمر حابر.

الدقيقة 25 والهدف الأول للزمالك عن طريق عمر جابر.

جابر استغل خطأ من أحمد فتحي الذي فشل في التعامل مع تسديدة ضعيفة من باسم مرسي لتصل إلى جابر الذي يهز الشباك بهدف أول.

شاهد – هدف الزمالك الأول

نقطة التحول

بعد مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول ظهرت لقطة المباراة.

واللقطة بطلها ثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي.

الشناوي يتألق أمام صاروخ من إيفونا ويحافظ على شباكة ويحافظ على تقدم الزمالك. (شاهد تألق الشناوي).

ولكن رد شريف إكرامي جاء أقوى من الشناوي.

الدقيقة 33 ومع خطأ جديد من أحمد فتحي يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح محمود عبد المنعم كهربا.

وعلى الرغم من غضب جوزفالدو فيريرا من كهربا بسبب أن الأخير أراد تسديد ركلة الجزاء إلا أنه سدد بالفعل. (طالع التفاصيل).

وتألق إكرامي أمام كهربا لينقذ مرمى الأهلي ويحافظ على آمال الفريق. (شاهد تألق إكرامي).

شاهد - غضب فيريرا من كهربا

وقبل نهاية الشوط الأول اكتملت لقطة المباراة. ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لعبة رائعة من حسام غالي وضربة من حمادة طلبة على رمضان صبحي وركلة جزاء.

ونجح عبد الله السعيد في ترجمة الركلة بنجاح ليدرك التعادل للأهلي قبل نهاية الشوط.

شوط غالي

في الشوط الثاني ظهرت تأثير حسام غالي. وما أفضل من غالي في الملعب ضد الزمالك.

مع انطلاق الشوط أرسل حسام غالي تمريرة رائعة إلى وليد سليمان وينجح الأخير في الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من محمد كوفي.

ومن جديد ينجح عبد الله السعيد في ترجمة الركلة بنجاح ويضع الأهلي في المقدمة بالدقيقة 53.

وبدأت التدخلات الفنية عن طريق فيريرا وزيزو بعد ساعة كاملة من اللعب.

ولكن نتيجة تغيرات زيزو تظهر سريعا عن طريق البديل مؤمن زكريا.

مؤمن يستغل مهارة رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ليضع رأسية في مرمى الشناوي ويكتب ثالث أهدافه في مرمى فريقه السابق.

وقفة رمضان

وظهرت المناوشات والاشتباكات في الملعب بعد "وقوف" رمضان صبحي على الكرة من جديد.

رمضان صبحي وقف على الكرة في فوز الأهلي ضد الزمالك بالدوري المصري قبل أن يخرج ويعتذر.

ومن جديد كرر رمضان صبحي ما فعله ليقف مرة أخرى على الكرة ومن جديد يتدخل حازم إمام على الرغم من خروجه من قائمة الزمالك بالكامل ليشتبك مع رمضان صبحي.

لتتوقف أحداث المباراة أكثر من 8 دقائق وتتواصل الاشتباكات قبل أن يتدخل حسام غالي ولاعبي الفريقين ينتهي الأمر وتعود المباراة من جديد.

شاهد - اللقطة

إثارة القمة

وفي الدقائق الأخيرة اشتعلت أجواء المباراة فسجل كهربا هدف تقليص الفارق واستمرت محاولات الزمالك.

بينما حاول الأهلي استغلال الهجمات المرتدة لصالح بعد نزول جون أنطوي.

وفي النهاية لا جديد في النتيجة. الحكم الإسباني يطلق صافرته معلنا عن انتصار الأهلي بثلاثية مقابل هدفين ويتوج بطلا للسوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخه.

شاهد – أهداف المباراة