الأمن التجاري الحاضر الأكبر في «إنترسك 2016»

بدأ العد التنازلي لأكبر معرض في العالم للأمن والسلامة ومكافحة الحرائق والحوادث «إنترسك 2016» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في دورته الثامنة عشرة.

ومن المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 1,300 عارض من 52 دولة الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ويقدم فعاليات جديدة تعكس المشهد الخاص بقطاع الأمن الإقليمي والدولي دائم التطور. وسيكون الأمن التجاري هو القسم الأكبر حيث يشارك فيه أكثر من 600 عارض من بينهم أكبر عشرة موردين للحلول الأمنية في العالم. وتعود للمشاركة في المعرض شركة «داهاو تكنولوجي» الصينية المتخصصة في مراقبة الفيديو، وشركة «أكسيس كوميونيكيشنز» السويدية وهما من أكبر عشر شركات في العالم ولدى كل منهما خطط للنمو في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقدم حدث الأيام الثلاثة الذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط عدداً من الفعاليات الجديدة منها قسمة أتمتة البيوت والمباني الذكية، إضافة إلى الأقسام الخمس الرئيسية الأخرى وهي الأمن التجاري، أمن المعلومات، الحرائق والإنقاذ، السلامة والصحة، الأمن الوطني والشرطة.

وسوف تجذب منطقة العروض التوضيحية الحية للبيوت الذكية الأنظار في قسم الجديد حيث يستعرض رواد الصناعة مثل أسا أبلوي، هانيويل، داهاو، سي. بي بلاس، وولفجارد، وتيكوم، أحدث تقنياتهم الخاصة بأمن البيوت، التحكم الآلي، إدارة الطاقة والوسائط المتعددة في منصة مساحتها 100 متر مربع.

تركز منطقة العروض التوضيحية المباشرة للبيوت الذكية على تقنيات مثل KNX، X10، Zigbee، En-Ocean، البلوتوث، وZ-Wave. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على 10% من السوق العالمي للبيوت الذكية الذي يُقدر حجمه بـ 55.8 مليار دولار بحلول 2020 وفقاً لـ KippReport.

يقام إنترسك 2016 خلال الفترة من 17 – 19 يناير ويضم العديد من الأجنحة الجديدة كلياً منها جناح السلامة في تصميم المباني الذي تم بيعه بالكامل ضمن قسم الحرائق والإنقاذ حيث يركز الجناح على تشييد المباني، الوقاية من الحرائق، مواد البناء المقاومة للحرائق، أجهزة الإنذار بالحرائق وأنظمة تهوية الدخان.

كما يمثل جناح الوظائف والمهن منصة مثالية لتعريف محترفي الأمن والسلامة بفرص العمل المناسبة، أما جناح المراقبة الجوية للطائرات بدون طيار فيقدم سلسلة من الإضافات الجديدة وهو ما يبشر بدورة متميزة لمعرض إنترسك.

وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «لاتزال قضايا الأمن والسلامة من أهم الأولويات على مستوى العالم ولذلك فإن الحكومات والشركات لا تألو جهداً لحماية البنية التحتية الهامة وإنشاء أماكن آمنة وسليمة في مشهد عالمي يعج بالتحديات المتزايدة».

ومن بين أبرز الفعاليات العائدة في إنترسك 2016 جناح معرض ومؤتمر معدات الشرطة العامة (GPEC) في قسم الأمن الوطني والشرطة، وجناح Techtextil في قسم الأمن والسلامة، إضافة إلى عقد ثلاثة مؤتمرات للصناعة بالتعاون مع شرطة دبي، والدفاع المدني بدبي.