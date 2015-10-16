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فحوصات دورية شاملة لكبار السن في دبي

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فحوصات دورية شاملة لكبار السن في دبي فحوصات دورية شاملة لكبار السن في دبي

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أكدت الدكتورة سلوى السويدي اختصاصية طب المسنين مديرة مركز ملتقى الأسرة أن شعبة رعاية كبار السن في هيئة الصحة تقدم خدمات صحية عديدة تشمل التقييم الصحي الشامل، وتشخيص وعلاج الأمراض الخاصة بكبار السن، واجراء المسوحات والتحاليل الطبية الخاصة بالمسنين اضافة إلى التطعيمات الخاصة بهذه الشريحة من المجتمع مثل الانفلونزا الموسمية والالتهابات الرئوية، اضافة لزيارات منزلية يقوم بها فريق طبي يضم اطباء من كافة التخصصات وممرضين وغيرهم، مشيرة إلى ان الفريق قام العام الماضي بأكثر من 3300 زيارة شملت اجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وتقديم الأدوية.

وأوضحت ان تطور خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ساهم بشكل فاعل في ارتفاع معدل الأعمار لكبار السن مشيرة إلى ان المعدلات العمرية في الدولة ارتفعت من 53 عاماً قبل قيام الاتحاد إلى 76.8 عاماً للرجال و6. 78 عاماً للنساء.

وقالت السويدي ان ارتفاع المعدلات العمرية يعود إلى تطور الخدمات الصحية بالدولة وتحسن مستوى المعيشة والجهود التي تقوم بها الجهات الصحية في مجال الوقاية والقضاء على الأمراض المعدية.

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