إنهاء خدمات أمين مختبر اعتدى على طالب بالعين

أصدرت الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، قراراً إدارياً يقضي بإنهاء فوري لخدمات أمين المختبر الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على طالب بإحدى المدارس بالعين، وتم تطبيق قرار إنهاء الخدمة بشكل فوري، دون الحاجة إلى خدماته حتى خلال فترة الإشعار.

وأوضحت أن مجلس أبوظبي للتعليم، وبصفته الجهة التنظيمية للمدارس الخاصة، لن يصدر أي إخطار تعيين لأمين المختبر المعني مستقبلاً، وعليه، فإنه لن يعود للعمل في مجال التعليم بإمارة أبوظبي، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.

وأكدت أن حوادث الاعتداء على الطلبة، تظل تجاوزات فردية دخيلة على الميدان التربوي، فمعلمونا على قدر عال من الإخلاص في العمل والحرص على الطلبة.

وكانت «البيان» قد نشرت أمس، ردود أفعال قصة المعلم الذي ضرب تلميذاً في المعهد الإسلامي بعجمان، وقد حولت وزارة التربية والتعليم، المعلم إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق معه.

وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ترفض كافة أشكال الأساليب التربوية غير الحديثة والعقاب البدني، وتنبذ السلوكيات المنافية لتقاليد وعادات مجتمع دولة الإمارات الرفيعة، التي تشكل هيئة وطبيعة التعامل والعلاقة المتزنة بين المعلم والطالب.

وأوضح معاليه أن الوزارة عممت أخيراً لائحة سلوك المتعلمين على مدارس الدولة الحكومية والخاصة، التي تتبع الوزارة، بصيغتها الجديدة والعصرية، الملبية لطموحات الميدان في توثيق العلاقة التربوية الأصيلة في المجتمع المدرسي. وتحقيق غايات الوزارة في حفظ استقرار مجريات الدراسة، بحيث تكون خالية من أي منغصات أو إشكاليات أو سلوكيات تتعارض مع مفهومنا للوصول إلى مدرسة إماراتية تتكامل فيها العناصر التعليمية والتربوية، كونهما تعدان ركيزتان لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى.