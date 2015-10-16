وزراء «نقل» التعاون يناقشون التكامل في القطاع

ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ/‏ 19 /‏ للجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي بدأ امس في دولة قطر بحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات في دول التعاون.

تكامل

وقال معاليه إذا استطاعت دول المجلس تحقيق التكامل بينها في قطاع النقل والمواصلات فإنها تكون ساهمت في تحقيق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة بأن أحد الأهداف الأساسية للمجلس هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وفي جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية لتحقيق المواطنة الخليجية وهي غاية كل مواطن خليجي.

وأكد معالي بلحيف النعيمي حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تطوير قطاع النقل والمواصلات واهتمامهم الدائم بقطاع النقل والمواصلات وإيمانهم بدوره الهام في عملية التنمية حيث عملت دول المجلس على تنظيم صناعة السكك الحديدية الناشئة في مراحلها كافة.

ملاحظات

كما أكد معاليه ملاحظات دولة الإمارات حول إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية لدول مجلس التعاون بإعادة النظر والتأني في التقرير المقدم من قبل الشركة المنفذة للمشروع للمزيد من الدراسة والشمولية والشفافية وتغطيتها لجميع الدول المطلة على الخليج العربي ورصد التأثيرات الاقتصادية المؤثرة على التنافسية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وأن يتناول جميع الموانئ التجارية والبترولية في الإمارات ودراسة الآثار الاقتصادية المحتمل حدوثها جراء فرض الرسوم المقترحة وعرضها على كل دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع المقبل.

موضوعات

بحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أبرزها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي يربط عواصم دول المجلس وتطرق إلى محضر الاجتماع الـ 24 للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية في دول المجلس الذي عقد يومي/‏ 15 و16 /‏ سبتمبر الماضي والمتضمن عده توصيات بشأن التقرير النهائي لدراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية ودراسة إنشاء كيان موحد لموانئ دول المجلس والشروط والضوابط الموحدة للترخيص لشركات فحص ومعاينة السفن وإنشاء مركز البيانات المشترك الخاص بنظام تتبع السفن عن بعد وأيضا دراسة إنشاء مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية ومحطات الاستجابة للحوادث والإنقاذ في الحالات الطارئة والترحيب بإنشاء هيئة الإمارات للتصنيف والموافقة باعتمادها خليجيا.

وناقش محضر الاجتماع الـ/‏ 15 /‏ لفريق عمل قاعدة معلومات قطاع النقل في دول المجلس ومحضر الاجتماع الـ/‏ 25 /‏ للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق وتطرق إلى التعاون بين دول المجلس مع الدول والمجموعات والمنظمات الدولية في مجال النقل إضافة إلى كل الأمور ذات المصلحة المشتركة في مجال النقل والمواصلات.