حمدان بن زايد: الإمارات تعزز جهودها الإنسانية عالمياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر اهتمام الدولة بتعزيز جهودها الإنسانية حول العالم وتبني المبادرات التي تصنع الفرق المطلوب في توفير خدمات الرعاية الإنسانية الشاملة لمستحقيها أينما كانوا.

وأضاف سموه - خلال استقبال سموه في قصر النخيل مساء أول من أمس اللورد جيرالد جروفنر دوق ويستمنستر في المملكة المتحدة الذي يزور البلاد حالياً - إن الإرث الذي حققته دولة الإمارات في هذا الصدد والمكانة التي تبوأتها تفرض عليها التزاما أكبر تجاه الإنسانية وتضع على عاتقها دوراً مهماً في تحسين الحياة ودرء المخاطر عن كاهل الضعفاء على مستوى العالم.

ترحيب

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بدوق ويستمنستر مشيداً بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي تشهد مزيداً من النماء والتطور في الميادين كافة.

من جانبه وجه دوق ويستمنستر الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه ورعايته أنشطة الهلال الأحمر مشيداً بدور الدولة الريادي وخاصة الهلال الأحمر من خلال المبادرات المحلية والدولية التي نفذتها وتنفذها ودعمها برامج المنظمات الدولية ومشاريعها ومبادراتها المحلية والإقليمية والدولية بجانب الدور الكبير الذي تقوم في مساعدة المحتاجين والشرائح الضعيفة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وحضر اللقاء سلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر وخديم عبدالله الدرعي عضو مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر.

وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر ودوقية ويستمنستر تتضمن التعاون بين الجانبين في المجال الخيري والإنساني حيث وقع المذكرة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة وجيرالد جروفنر دوق ويستمنستر خلال شهر فبراير الماضي.