في_القمة - الزمالك يطالب الأهلي بالتصدي لأفعال رمضان صبحي ' الصبيانية '

طالب إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك بضرورة إيقاف رمضان صبحي لاعب الأهلي بسبب تكرار وقوفه على الكرة خلال مباراة الفريقين بكأس السوبر.

ووقف رمضان صبحي على الكرة في لقطة استعراضية ليكرر ما فعله في مباراة الفريقين بالدور الثاني لدوري الموسم الماضي، بعد اللقطة اشتعل الملعب واشتبك لاعبي الفريقين بالأيدي، حتى خرج الحكم من اللقاء لخمس دقائق قبل أن يعود لاستكمال اللقاء بعد هدوء الموقف.

وقال يوسف عبر قناة (الحياة 2): "لا بد أن تتحرك إدارة الأهلي لإيقاف رمضان صبحي"، مضيفًا: "ما هذه الأفعال الصبيانية؟".

وتابع: "عندما كان الزمالك متفوقًا على الأهلي 2-0 في نهائي الكأس، كان من الممكن أن يتشقلب اللاعبون فوق الكرة، ولكن لم يحدث".

وتسببت هذه الواقعة في توتر الأجواء بين لاعبي الفريقين، مما أدى إلى توقف اللقاء أكثر من 10 دقائق.

وانتزع الأهلي لقب السوبر بالفوز على الزمالك 3-2 بملعب نادي العين الإماراتي.

شاهد اللقطة التي اشعلت اللقاء من هنا

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